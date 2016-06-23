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Dünya

Pompacı, hırsızın üstüne benzin döküp yaktı

Boğuşma sırasında üstüne yakıt buluşan soyguncu, pompacının çakmağını ateşlemesiyle alev aldı

23 Haziran 2016 01:01

Brezilya’da bir akaryakıt istasyonunun pompacısını soymak isteyen şahıs, beklemediği bir sonla karşılaştı.

Soyguncu yere yatırdığı pompacıyla boğuşurken, pompacı da cebinden çıkardığı çakmağı ateşledi. Yerdeki boğuşma sırasında üzerine yakıt bulaşan soyguncu, çakmağın ateşlenmesi sonucu bir anda alevler içinde kaldı.

Sağa sola kaçışan soyguncu, bir yandan üzerindekileri çıkarmaya diğer yandan da alevleri söndürmeye çalıştı.

Olan biteni sakince izleyen istasyon görevlisi ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

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brezilyaakaryakıt istasyonuhırsız

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