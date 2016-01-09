Polonya'ya "basın özgürlüğü" yaptırımı



CDU-CSU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada Polonya'daki muhafazakar hükümetin güçler ayrılığı ve basın özgürlüğü gibi hukuk devletinin temel prensiplerini ihlal etmeye devam etmesi durumunda yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Kauder dergiye verdiği demeçte, "Eğer Avrupa değerlerine aykırı davranıldığı tespit edilirse birlik üyesi ülkelerin yaptırım uygulama cesareti göstermesi gerekir" dedi. Sözlerinin devamında Polonya hükümetini eleştiren Kauder, "Polonya hükümeti Avrupa'da bazı temel değerlerin ihlal edilemeyeceğini bilmeli" diye konuştu. Kauder, AB Komisyonu'nun Polonya'da son dönemlerde cereyan eden olayları mercek altına almasının bu bağlamda doğru bir karar olduğunu da vurguladı.

20 kentte gösteri var

Polonya'da son seçimlerde tek başına iktidara gelen muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ilk icraatlarından biri olarak, Anayasa Mahkemesi reformunu gerçekleştirdi. Yargı reformu yargıçların bağımsızlığını kısıtladığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere yol açmıştı. Son olarak hükümet tartışmalı medya yasasını da meclisten geçirdi. Böylece kamu televizyonlarının üst düzey yönetimleri de hükümete bağlanmış oldu.

Bugün Polonya'da hükümetin özgürlüklere yönelik kısıtlamaları ülke genelinde 20 kentte düzenlenecek protesto gösterileri ile kınanacak.