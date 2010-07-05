Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Komorovski

T24- Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 95'i sayıldı. Adaylardan Bronislav Komorovski sayılan oyların yüzde 52,6'sını, diğer aday Yaroslav Kaçinski ise yüzde 47,4'ünü aldı.



Polonya Cumhurbaşkanı Leh Kaçinski'nin nisan ayında uçak kazasında ölmesi üzerine sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşık 4 ay erkene alınmıştı.



Yaroslav Kaçinski, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasından sonra Bronislav Komorovski'nin kazandığını belirterek, rakibini kutladı.



Komorovski, özel sektör ve mali piyasalar tarafından da destekleniyordu. 5 çocuk babası liberal politikacının reform yanlısı Başbakan Donald Tusk ile yakın şekilde çalışması bekleniyor. Tusk, euroya geçişi hedefliyor. Kaçinski ise kampanyasında kamu harcamalarında kesintiye gidilmesine karşı çıkmıştı.



Uçak kazasında ölen kardeşi Leh Kaçinski emeklilik, sağlık ve basın-yayın alanında öngörülen bir dizi reform tasarısını veto ederek engellemişti.



Tusk sonuçtan memnun



Seçim sonucu Başbakanı Donald Tusk'u da memnun etti. Tusk, “Gerek vatandaş gerekse devlet görevlisi olarak harcamalarımızda dikkatli olmak zorundayız. Bütçe disiplininin sağlanmasında siyasi ortaklarımız ve parlamentonun da desteğini talep edeceğim” dedi.



Polonya, geçen yıl ekonomisi resesyona sürüklenmeyen tek AB üyesi ülkeydi. Ancak ekonomik büyüme oranının düşmesi, vergi gelirlerinde ciddi kayıplara neden oldu. Bu gelişme, bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 7'sine tırmanmasına neden oldu.