Polonya'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz

Polonya'da dünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri Bronislaw Komorowski'yi sürpriz sonuçla koltuğundan etti. Seçimin galibi oyların yüzde 53'ünü alan Andrzej Duda oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı Andrzej Duda oldu. Duda oyların yüzde 53'ünü kazanırken Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski yüzde 47'de kaldı.



"Seçiminize saygı duyuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Komorowski yenilgiyi kabul ederek, yeni Cumhurbaşkanı Duda'yı kutladı.



Seçimlerin ilk turunda, Duda yüzde 34.8 oy alarak, yüzde 32.2 oy kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Komorowski'yi geçmiş ancak adayların hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçimler 2. tura kalmıştı.



Polonya'da cumhurbaşkanının yetkileri sınırlı. Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin başı olarak görülüyor ve yeni yasaları veto etme hakkı bulunuyor.



Seçim sonuçları Komorowski'nin müttefiki Başbakan Ewa Kopacz için de uyarı olarak nitelendirildi. Polonya'da sonbaharda parlamento seçimleri yapılacak.