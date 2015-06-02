Polonyalı turist çift içkiyi fazla kaçırınca 5 kişiyi dövdü, biber gazıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, alkol alıp taşkınlık yapan Polonyalı turist çift, önce kaldıkları otelde sonra da götürüldükleri polis merkezinde de ortalığı birbirine kattı. Çift kendilerine müdahale etmeye çalışan 2 polis, bir tercüman, bir otel görevlisi, 2 Rus turisti yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaraladı. Ancak biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Çift için 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

Ali Gündoğan’ın DHA’da yer alan haberine göre, İngiltere'den geçen hafta Marmaris'e tatile gelen Polonyalı Mercin Tomasz Flakiewicz (37) ve eşi Jolanta İrena Flakiewicz (36), tatillerinin son günü olan geçen Pazar günü kaldıkları otelin havuz barında saat 11.00'de içki içmeye başladı. Gün boyu alkol alıp, havuza giren Polonyalı çift, iddiaya göre taşkınlık yapıp oteldeki diğer turistleri rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine otel görevlileri çifti bir kaç kez uyardı. Ancak, uyarılara aldırış etmeyen çift, havuz barın kapanma saati olan 23.00'e kadar içmeyi sürdürdü.

Çırılçıplak soyundu

Aldığı alkolün etkisiyle bir süre sonra Mercin Tomasz Flakiewicz sızdı, eşi Jolanta İrena Flakiewicz ise çırılçıplak soyunup, havuzun etrafından dolaşarak diğer turistlere laf atmaya başladı. Bunun üzerine otel görevlileri sızan erkeğin kendisine gelmesini sağlayıp, eşine müdahale etmesini istedi. Eşini çırılçıplak görünce neye uğradığını şaşıran Mercin Tomasz Flakiewicz, bir otel çalışanı ile havuz başında şezlonglarda oturan Rus turistler Dzmitry Bikov ve Salata İhar'a saldırdı. Havuz bardaki bardakları kırıp, ortalığı dağıttı. Bunun üzerine polis çağrıldı. Ancak Polonyalı çift gelen iki polisi de tekmeleyip, yumruk attı. Polis, biber gazı ile alkollü çifti etkisiz hale getirip, kelepçe takarak Çarşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis merkezini birbirine kattılar

Polis merkezinde gözlem odasına alınıp, kelepçeleri çözülen Mercin Tomasz Flakiewicz ve eşi Jolanta İrena Flakiewicz burada da, ifalerinin alınması için çağrılan kadın tercümana vurdu. Danışmadaki iki bilgisayar ekranı ve bir faks cihazını kırdı. Polislere küfür ve hakaret eden Polonyalı çiftten Jolanta İrena Flakiewicz kendisine verilen elbiseleri giymeyi de kabul etmeyip, gözlem odasına küçük tuvaletini yaptı. Yaşadıkları İngiltere'nin bayrağı bulunan bir tişörte sarınan kadın ile eşi Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Mercin Tomasz Flakiewic'iun 1.45, eşi Jolanta İrena Flakiewicz'in ise 2.31 alkolü olduğu belirlendi. Çiftin tekme ve yumruklarla vurduğu polis, tercüman ve otel çalışanı da aynı hastanede ayakta tedavi edildi. Polislerden birinin açılan kaşına dört dikiş atıldı.