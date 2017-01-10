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Polonyalı turist Atatürk Havalimanı'nda 7 metreden aşağı düştü

33 yaşındaki Michal Wochniak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı

10 Ocak 2017 03:23

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki transit yolcu bölümünde bulunan 33 yaşındaki Polonyalı Wochniak, cam tırabzanlara yaslandı. Dengesini kaybeden Wochniak yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Wochniak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda yaslandığı tırabzandan düşen Polonyalı yolcu yaralandı. Dış Hatlar Terminali'ndeki transit yolcu bölümünde bulunan merdivenlerin cam tırabzanlarına yaslanan Polonyalı 33 yaşındaki Michal Wochniak, yaklaşık 7 metre yükseklikten dengesini kaybederek aşağıya düştü. Önce alt kattaki merdivenin cam tırabzanlarına, daha sonra zemine çarpan Wochniak yaralandı. Wochniak, havalimanındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcunun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Başından yaralanan Wochniak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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