Polonya'dan Madonna'ya karşı boykot kampanyası

Varşova Ayaklanması ile aynı güne rastlayan Madonna konseri Polonya'da Katolik ve savaş gazilerinden oluşan gruplar tarafından protesto ediliyor.

1944'te Nazi işgaline karşı başlayan ve 200 bin Polonyalının can verdiği başarısızlıkla sonuçlanan ayaklanmanın yıl dönümüne rastladığı için konserin boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.

Buna karşılık Madonna'nın ekibi, konser öncesinde 1944'teki anılacağı kısa bir video klip göstermeyi önerdi.

Bu günün tarihi ve duygusal önemine dikkat çeken Genç Haçlılar adlı Katolik örgüt, Çarşamba akşamı Madonna konserine kimsenin gitmemesi için internet üzerinde bir kampanya başlattı.

Örgüt, şu ana kadar 50 bini aşkın kişinin altına imzasına koyduğu boykot çağrısının büyük yankı bulduğunu söylüyor.

Konseri Polonya tarihine saygısızlık olarak görmenin yanısıra, protestocu Katolik grup Madonna'yı ''cinsel sapkınlık ve pornografiyi yüceltmekle'' suçluyor.

Yanan haç gibi imgeleri kullanan şarkıcının inançlarını rencide ettiğini söyleyen Genç Haçlılar, çeşitli kiliselerde Madonna karşıtı ayinler ve sokaklarda dua etkinlikleri düzenledi.



Varşova'da duvarlara asılı konser posterlerinin üzerine Madonna karşıtı sloganlar yazıldı.

Muhafazakar muhalif milletvekili Stanislav Pieta, Varşova Ulusal Stadyumu'ndaki konserin engellenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Varşova belediyesinden yetkililerle bir araya gelen konser organizatörleri, Madonna sahneye çıkmadan önce Varşova Ayaklanması'nın anılacağı kısa bir film göstermeyi kabul ettiklerini açıkladılar.

Organizatör Ania Pietrzak, ''Polonya tarihindeki önemli bir olayı konsere gelenlerle birlikte anmak istedik.'' diyor. (BBCTürkçe)