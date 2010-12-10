Polonya'dan vize müjdesi!

T24 - Polonya Başbakanı Donald Tusk, "AB’nin tutumu ne olursa olsun, Polonya stratejisinde, Türkiye’nin AB’ye girmesi sabit bir unsur oluşturmaktadır" dedi.



Tusk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Polonya İş Forumu’ndaki konuşmasında, Türkiye ile Polonya’nın, global ekonominin kaplanları olabileceğini ifade etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Polonya ile Türkiye arasındaki dostluğun sağlam temellere dayandığını hatırlatan Tusk, iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası çapta iyi bir örnek olduğunu anlattı.



İki ülkenin en kötü zamanlarda bile üstün dayanışma gösterdiğini ifade eden Tusk, geleneksel dostluğun yanı sıra hükümetler arası ilişkilere de işaret etti.



Türkiye ile Polonya’nın NATO’daki birlikteliğinin önemine değinen Tusk, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde de Polonya’nın desteklerini anımsattı.



Tusk, "AB’nin tutumu ne olursa olsun, Polonya stratejisinde, Türkiye’nin AB’ye girmesi sabit bir unsur oluşturmaktadır" diyerek, bunun nezaket sözleri olmadığını, Türkiye’nin AB içinde yer almasının bütün tarafların çıkarına bir durum olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Tusk, ayrıca Polonya’nın dönem başkanlığı sırasında müzakerelerin daha da hızlanacağını ümit ettiğini söyledi.





VİZE ENGELLERİ...



Küresel ekonomik kriz sırasında birçok büyük ekonominin itibarının zedelendiğini hatırlatan Tusk, Türkiye ve Polonya’nın bu dönemde elde ettikleri başarının önemine işaret etti.



Polonya’nın yakaladığı tempoyu bırakma niyetinde olmadığını belirten Tusk, ülkede önümüzdeki dönemde önemli yatırım harcamaları gerçekleştirileceğini bildirdi.



Polonya’daki yatırım fırsatlarının girişimcileri mutlaka çekeceğini dile getiren Tusk, altyapı ve yenileme yatırımları hakkında bilgi verdi.



Konuşmasında vize sorununa da değinen Tusk, "Vize engellerinin kaldırılması konusunda gerekli adımları atacağız" dedi.



Bu konuda Avrupa’ya da baskı yapacaklarını söyleyen Tusk, Polonya’nın Avrupa çapında komşularıyla vize rejiminin kolaylaştırılmasından yana olduğunu, bu konuda liderlik yaptığını söyledi.





