Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un, Polonya hükümetini, Rusya'nın Vladimir Putin ve Macaristan'ın Viktor Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karşılaştırma" olarak nitelendirdi.

Macron'un, dün Paris'te kendisiyle aşırı sağcı milliyetçi aday Marine Le Pen arasında yapılacak seçimin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Bayan Le Pen'in arkadaşlarını ve destekçilerini biliyorsunuz. Bunlar (Macaristan Başbakanı Victor) Orban, (Polonya'daki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw) Kaczynski ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in rejimleridir. Bunlar, açık ve özgür demokrasiler değildir. Orada her gün, bizim prensiplerimizle birlikte özgürlükler ve kurallar ihlal ediliyor." ifadelerini kullanmasına Polonya hükümetinden tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macron'un sözlerinin "esefle" karşılandığı belirtilerek, Fransa'nın merkez adayının, "kamuoyunda tartışmalara neden olan kabul edilemez karşılaştırmalar ve zihinsel kısayollar" kullandığı bildirildi.

Polonya'nın Le Pen'in müttefiki olduğu iddiasının da reddedildiği açıklamada, "Polonya tarihini ve iç siyasetini bilen herkesin, Polonya halkını, imparatorluk Rusyası'na beslenen sıcak duygulardan suçlamaya hakkı olmadığını vurgulayalım." ifadesine yer verildi.