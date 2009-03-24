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Dünya

Polonya'dan Afganistan'a 400 asker

Polonya, Afganistan'da ağustos ayında yapılacak seçimlerin güvenliğine destek vermek üzere, bu ülkedeki asker sayısını artıracağını açıkladı.

24 Mart 2009 02:00

Polonya, Afganistan'da ağustos ayında yapılacak seçimlerin güvenliğine destek vermek üzere, bu ülkedeki asker sayısını artıracağını açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki asker sayısının 400 kadar artırılmasını resmen cumhurbaşkanından istemeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kararın Afganistan'daki seçimlerle ilgili olduğunu ve görevin kolay olmadığının bildiklerini kaydeden Tusk, daha fazla asker göndermenin oradaki askerlerinin güvenliği açısından doğru olduğunu belirtti.

Polonya'nın Afganistan'da halen 1600 kişilik bir gücü bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, bir süre önce, Afganistan'da ağustos ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin güvenliği için 4 bin askere daha ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı

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