Polonya'daki evsizler, dünyayı dolaşmak için tekne inşa ediyor

Polonya’nın başkenti Varşova’daki bir evsizler barınağının sakinleri, dünyayı dolaşmak için bir gulet inşa ediyor.

AFP’nin haberine göre proje, yaklaşık 10 yıl önce eski bir liman işçisi olan Peder Boguslaw tarafından Saint Lazarus barınağında başlatıldı. Gemi inşasındaki teknik bilgisi ve yeteneğini ortaya koyan Boguslaw, inşa sürecinin evsizlerin kendilerine güvenini artırarak iş gücüne yeniden katılımlarını ve takım çalışmasını destekleyeceğine inandı.

Boguslaw’ın 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından mezarın başında başladıkları işi bitirme sözü veren barınak sakinleri, en başta birçok kişinin kendilerine inanmadığını ancak guletin her geçen gün büyümesinin ardından tepkilerin değiştiğini ifade etti.

Polonyalı gemi üreticisi Bogdan Malulepzy’in planlarını bağışladığı, birçok firmanın da metal, kablo, boya ve diğer malzemeler için destekte bulunduğu BM-57 model guletin gelecek 2 yıl içerisinde suya inmesini planladıklarını söyleyen barınak sakinleri, sonrası için planlarını şöyle özetledi:

“O zaman sağlığımız yerinde olursa yapılacak tek şey kalıyor; yelken açacağız ve yola çıkacağız.”