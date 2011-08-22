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Dünya

POLONYA'DA 2 UÇAK KAZASI: 6 ÖLÜ VARŞOVA (A.A)

22 Ağustos 2011 02:48

-POLONYA'DA 2 UÇAK KAZASI: 6 ÖLÜ VARŞOVA (A.A) - 21.08.2011 - Polonya'nın güney kesiminde yarım saat içinde 2 ayrı uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi. Polis sözcüsü Dariusz Nowak, kazalardan ilkinde 4 kişiyi taşıyan küçük uçağın Krakow'da bir evin üzerine düştüğünü, uçakta bulunan pilot ve 3 çocuğun öldüğünü söyledi. İtfaiye sözcüsü Jaroslaw Piatek de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, alevler içinde kalan evde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı olmadığını belirtti. Polis yetkilileri, ayrıca ilk kazadan yarım saat önce 2 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın Nowy Sacz kenti yakınlarında Witowice Dolne köyüne düştüğünü, kazada uçaktaki 2 kişinin de öldüğünü kaydetti.

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