Polonya'da yardım etkinliğinde bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

53 yaşındaki Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüş hastaneye kaldırılmıştı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi.

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Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın "Adamovicz öldü" diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor.

Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Varşova'daki BBC Muhabiri Adam Easton, Adamowicz'in çocuk hastaneleri için para toplanan konserde bıçaklanmasının ülkeyi şoke ettiğini söyledi.

Adamowicz'in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk'ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor.

Belediye Başkanı, saldırıdan birkaç dakika önce, Instagram'da onlarca kişinin beyaz ışıklar tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

Polonya'da ana muhalefetteki Vatandaşlık Platformu'nun eski bir üyesi olan belediye başkanı, liberal bir isim olarak tanınıyordu.

İçişleri Bakanı ve Başbakan da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.