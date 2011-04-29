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Dünya

POLONYA'DA TREN KAMYONA ÇARPTI   VARŞOVA (A.A)

29 Nisan 2011 00:44

-POLONYA'DA TREN KAMYONA ÇARPTI   VARŞOVA (A.A) - 28.04.2011 - Polonya'nın kuzeyinde şehirlerarası sefer yapan bir yolcu treninin raylardan geçmeye çalışan kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.  Yetkililer, ülkenin güneyindeki Kotoviçe kendinden Baltık Limanı Gdynia'ya giden trenin, Lebork köyü yakınlarında raylardan geçmeye çalışan bir kamyona çarptığı, trenin lokomotifi ve dört vagonunun raydan çıktığını söylediler.  Kazada kimliği henüz belirlenemeyen bir kadınla adamın öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

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