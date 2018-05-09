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Dünya

Polonya'da TIR devrildi; altı şeritli otoyol çikolata ile kaplandı

TIR sürücüsünün kolunun kırıldığı kazada başka yaralanan olmadı

09 Mayıs 2018 21:22

Polonya'da başken Varşova ile Poznan şehri arasındaki A2 otoyolunda devrilen bir TIR, yola 24 ton sıvı çikolata saçılmasına neden oldu.

Otobana saçılan çikolatanın sertleşmesiyle yol yapış yapış hale geldi ve altı şeritli yolun tamamında trafik akışı durdu. Yolun temizlenmesi için tonlarca litre sıcak su kullanıldı.

Polonyalı gazeteci Tomasz Malecki'nin izlenimlerini "Otoyolun üzerini kapatmış çikolataya basmamak için hemen yolun kıyısından yürümek istedim ancak kaydım ve kıyıdaki hendeğe düştüm. Bir ayakkabım da çikolatalı yolda saplandı kaldı." sözleriyle aktardı. 

Olay yerinde bulunan bir polis de, ağır vasıta aracının bilinmeyen bir sebeple bir engele çaprtığı ve araçtan dağılan çikolatanın iki şeridi tamaman kapladığını bildirdi.

TIR sürücüsünün kolunun kırıldığı kazada başka yaralanan olmadı. 

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