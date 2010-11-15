-POLONYA'DA SİGARA YASAĞI YÜRÜRLÜKTE VARŞOVA (A.A) - 15.11.2010 - Polonya'da kamuya açık yerlerde sigara yasağı yürürlüğe girdi. 1990'dan önce komünizmle yönetilen ve sigaranın yaşam biçimi haline geldiği Polonya'da yurttaşlık haklarını sınırlayacağı gerekçesiyle tartışmalara neden sigara yasağı, bugünden itibaren kamuya açık mekanlarda uygulanmaya başlandı. Yasak, tek bir salonu bulunan restoran ve oyun salonlarında da uygulanacak. Yasağı ihlal edenler 500 ziloti (yaklaşık 240 TL) para cezasına çarptırılacak.