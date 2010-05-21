Polonya'da sel baskını: 2 ölü

T24- Polonya'da bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde iki kişi yaşamını yitirirken, başkent Varşova'daki su yüksekliğinin 2'inci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar görülmemiş yükseklikte olduğu belirtiliyor.





Polonya meteroloji yetkilileri, şiddetli yaşmur ve rüzgar nedeniyle ülkenin Lodz ve Lublin bölgelerinin bu geceden itibaren risk altında olduğunu ve ülke genelinde 21 ilçede sel alarmı verildiğini kaydetti.



Devlet Başkan Vekili Bronislaw Komorowski, felaket yüzünden olağanüstü hal ilan etmek zorunda kalmaları halinde bunun tüm ülkeyi kapsamayacağını söyledi.



Su yüksekliğinin 2'inci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar görülmemiş yükseklikte olduğu başkent Varşova'nın güneyindeki eski Nazi toplama kampı Auschwitz de seller nedeniyle ziyaretçilere kapatıldığı kaydedildi.



İki kişi öldü



Polonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bugün iki kişinin daha öldüğü belirtilirken, Başbakan Donald Tusk'ın şu ana kadar 2000 kişinin tahliye edildiği 4 bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.