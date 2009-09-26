Polonya'da sapıklara ilginç ceza

Polonya'nın Ceza Yasası’nda yaptığı değişiklikle tecavüzden mahkum olan kişiye cinsel dürtülerinin azaltılması için zorunlu olarak farmakolojik veya psikoterapik bir tedavi uygulanabilecek.



Liberal Donald Tusk hükümeti tarafından sunulan yasa teklifine 400 milletvekili “evet”, bir milletvekili “hayır” oyu verdi. Oylamada iki de çekimser oy çıktı. Yeni yasaya göre, 15 yaşından küçüklere veya ailenin en yakın bireyine tecavüzden mahkûm olan bir kişiye, “mahkeme kararıyla cinsel dürtülerinin azaltılması için zorunlu olarak farmakolojik veya psikoterapik bir tedavi” uygulanabilecek. Mahkeme bu kararı alırken, psikiyatrlar, seksologlar ve psikologların önerilerini göz önünde bulunduracak. Yasa değişikliği senato ve cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Türkiye’de de AK Partili kadın milletvekilleri, pedofilleri kimyasal yollarla hadım etmeyi teklif etmişti.