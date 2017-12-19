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Dünya

Polonya'da Rus yapımı savaş uçağı düştü

Uçağın enkazı itfaiyeciler ve orman yetkilileri tarafından Minsk Mazowiecki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulundu

19 Aralık 2017 03:00

Polonya'nın başkenti Varşova'da askeri havalimanına dönmekte olan Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı düştü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına geri dönmekte olan Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı yere çakıldı. Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçak yere çakılmadan önce pilotun atlamayı başardığını ve kazanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

RMF FM radyosunun haberine göre ise uçağın enkazı itfaiyeciler ve orman yetkilileri tarafından Minsk Mazowiecki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

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