Polonya'da on binlerce işçi sokakta: Hedefte hükümet var

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 100 bin sendika üyesi işçi, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Dayanışma Sendikası'nın Sözcüsü Marek Lewandowski, "Başbakan Donald Tusk'un görevinden ayrılmasını istediklerini, Polonya'daki sosyal politikanın ancak bu şekilde değişebileceğini" belirtti.

Daha iyi bir sosyal politikası

Lewandowski, daha iyi sosyal politika, çalışanlar için garanti, asgari ücretin artırılması ve 67 olan emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep ettiklerini vurguladı. Sendika sözcüsü, diğer iki büyük sendikanın kendi yürüyüşlerini düzenledikten sonra Dayanışma'ya katılacağını ifade etti.

Varşova'da dört gündür protesto gösterileri düzenleniyor. Çarşamba günü yapılan ilk gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katılmıştı. Sendika temsilcileri, hükümeti "taleplerine kulak vermemek ve diyalog kapısını kapatmakla" suçluyor.