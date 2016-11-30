Polonya'da madende göçük

Polonya'nın güneyinde bir bakır madeninde yaşanan göçük sonucu 1 madenci hayatını kaybetti, 7 madenci mahsur kaldı.

Madeni işleten şirketin sözcüsü Jolanta Piatek, ülkenin güneybatısındaki Polkovice kasabası yakınlarında bulunan Rudna bakır madeninde yerin bin 100 metre altında dün akşam saatlerinde bir sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Sarsıntı sonucu göçük oluşan bölgede 16 madenci bulunduğunu kaydeden Piatek, madencilerden 9'una ulaşıldığını ifade etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 madenciden birinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Piatek, madenin içinde mahsur kalan 7 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rudna madeninde, 2013 yılında meydana gelen kazada 19 madenci mahsur kalmış, arama kurtarma çalışmaları sonucu madenciler kurtarılmıştı.

Ölü sayısı yükseldi

Göçükte hayatını kaybeden mandeci sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.