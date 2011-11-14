-Polonya'da küçük uçak düştü: 4 ölü VARŞOVA (A.A) - 13.11.2011 - Polonya'nın güneyinde küçük bir uçağın yere çakılması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi. Polonyalı güvenlik yetkilileri, ülkenin güneyindeki Katowice Havaalanı'na inmeye çalışan uçağın, pilotun motorla ilgili bir arızayı bildirmesinin ardından havaalanının 6 kilometre uzağında yere çakıldığını, kazada uçakta bulunan 4 Polonyalı yolcunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Havaalanı sözcüsü de, Polonya'da kayıtlı Cirrus tipi uçağın İtalya'dan yola çıktığını, pilotun arızayı bildirmesinden hemen sonra radarda kaybolduğunu söyledi.