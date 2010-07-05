Polonya'da iktidarın adayı az farkla önde

T24 - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 80'i sayılırken, şu ana kadar alınan sonuçlara göre iktidar partisinin adayı Bronislaw Komorowski az farkla önde.



Şu ana kadar sayılan oyların Meclis Başkanı Komorowski yakaşık yüzde 51'ini, muhazafakar aday Jaroslaw Kaczynski ise yüzde 49'unu aldı.



Sandık çıkış anketleri ise seçimi yüzde 53 oyla Komorowski'nin kazandığını göstermiş, bu durum üzerine Jaroslaw Kaczynski yenilgiyi kabul etmişti.



Bronislaw Komorowski ise destekçilerine temkinli olmaları çağrısı yapmış ve şampanyalı kutlamaların beklemesi gerektiğini söylemişti.





Komorowski ilk turda da öndeydi



Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 10 adayın hiçbiri en az yüzde 50 oy alamadığından, ilk turda en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışmışlardı.



İlk turda oyların, iktidardaki Yurttaş Platformu'nun adayı Meclis Başkanı Bronislaw Komorowski yüzde 41,5'ini, Jaroslaw Kaczynski ise yüzde 36,5'unu almıştı.



2006 ve 2007 yıllarında başbakanlık yapan Jaroslaw Kaczynski, 10 Nisan'da meydana gelen uçak kazasında 95 kişiyle birlikte ölen Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi.



Lech Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği güçlerince katledilen 22 bin Polonyalıyı amak için Katin Ormanı'na giderken Rusya'daki uçak kazasında hayatını yitirmişti.



Uzmanlar, Lech Kaczynski'nin başta kardeşinin trajik ölümü nedeniyle sempati duyulan bir aday olduğunu ancak sonuçta başbakanlık günlerinde siyasi kutuplaşmanın arttığı gerçeğini önüne geçemediğini belirtiyor.



Seçimlerin ikinci turunun kesin sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.



58 yaşındaki tarihçi ve eski savunma bakanı Bronislaw Komorowski'nin, seçimi kazanması halinde, hükümetle yakın işbirliği içinde çalışması bekleniyor.



BBC Varşova muhabiri Adam Easton, Polonya'nın bu durumda geçmişte nadir görülen bir şekilde siyaseten istikrarlı bir döneme gireceğini zira cumnhurbaşkanıyla başbakanın aynı partiden olacaklarını söylüyor.



Bronislaw Komorowski'nin, hükümetin yapısal ve ekonomik reformlarını veto etmesi beklenmiyor. Komorowski'nin partisi Yurttaş Platformu, serbest piyasa ekonomisinden yana ve Polonya'nın Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla çok daha fazla işbirliği yapmasından yana.





