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Dünya

Polonya'da iki tren birbirine girdi 15 kişi öldü

polonya İçişleri Bakanı Jacek Cichocki, bunun ülkede uzun yıllardan bu yana meydana gelen en büyük demiryolu kazası olduğunu söyledi

04 Mart 2012 13:24

 

T24 - Polonya'nın güneyindeki Szczekociny kasabasında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Kaza yerinde bulunan İçişleri Bakanı Jacek Cichocki, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Başbakan Donald Tusk da geldiği kaza mahallinde, bunun ülkede uzun yıllardan bu yana meydana gelen en büyük demiryolu kazası olduğunu söyledi.

Kazanın ardından, 450 itfayeci ve 100 kadar polis memuru kaza mahalinde kurtarma çalışmaları başlattı.

Bir kazazede, "önce kulakları sağır eden bir gürültü duyduk ve sonra koltuklarımızdan fırladık" sözleriyle kazayı anlatıyor. Kazada çalışan bir itfayeci ise vagonların halinin oldukça kötü olduğunu, trenlerin birbirine geçtiğini anlattı.

İlkyardım servisleri, yaralanan yaklaşık 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bu kişilerin yarısının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Polonya Demiryolu İdaresi, her iki trende toplam yaklaşık 350 kişinin bulunduğunu açıkladı. Polonyalı yetkililer kaza ile ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

 

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