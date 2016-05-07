Polonya’da hükümet karşıtları sokaklarda



Farklı siyasi çizgilerden binlerce kişi Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen hükümet karşıtı gösteride biraraya geldi. Göstericiler ‘'Büyük koalisyon'' adı altında, ‘'Biz Avrupayız ve Avrupa'da kalacağız'' sloganıyla hükümetin tartışmalı politikalarını protesto etti.

Geçen hafta çok sayıda muhalefet partisi Polonya'nın hukuk devleti ilkelerine bağlı, Avrupa Birliği dostu çizgisine dönmesi için birlikte çalışmak üzere ‘'Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasi'' adı verilen ortak bir hareket altında birleşme kararı almıştı. Hareket, aylardır hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen ‘'Demokrasiyi Koruma Komitesi'' (KOD) oluşumu tarafından da destekleniyor.

Polonya'da iktidardaki Hak ve Adalet Partisi'nin (PiS) izlediği Brüksel'le Varşova arasındaki uçurumu derinleştiren politik çizgi uzun zamandır halkın tepkisini çekiyor.