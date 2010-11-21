-POLONYA'DA HALK SANDIK BAŞINDA VARŞOVA (A.A) - 21.11.2010 - Polonya'da yerel seçimlerin ilk turu için halk sandığa gitti. Gelecek sonbaharda düzenlenecek genel seçimler öncesi bir deneme niteliği taşıyan yerel seçimlerde, liberal Başbakan Donald Tusk'un partisinin (PO), ana muhalefetteki Jaroslaw Kaczynski'nin Hukuk ve Adalet partisi karşısında favori olduğu belirtildi. Siyaset bilimci Kazimierz Kik, ''Bütün siyasi partiler bu yerel seçimleri genel seçimlerden önce mümkün olan en iyi mevkileri elde etme fırsatı olarak görüyor'' dedi. Liberal Bronislaw Komorowski karşısında Temmuz ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan Jaroslaw Kaczynski, iktidardaki liberallere karşı sert muhalefet yapıyor. Yerel seçimlerde Polonyalılar, 16 bölgede 47 bin kadar belediye meclisi üyesi ile 2 bin 500 kadar belediye başkanını seçecek. Birçok bölgede seçimlerin 5 Aralıktaki ikinci tura kalması bekleniyor.,