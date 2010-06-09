Polonya'da hadım cezası yürürlüğe girdi

T24 - Polonya'da yakın akrabalarına tecavüz eden kişilerin ve pedofillerin ilaçla hadım edilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.



Geçtiğimiz Eylül ayında Polonya parlamentosundan geçen yasa, 15 yaşın altındaki çocuklara ya da yakın akrabalarına tecavüz eden erkeklerin kimyasal ilaçla hadım edilmesini zorunlu kılıyor.



Yasanın yürürlüğe girmesiyle Polonya, Avrupa'da pedofiliye karşı en sert yasayı çıkaran ülke olmuş oldu. Hadım etme uygulaması birçok Avrupa ülkesinde "gönüllülük" şartıyla uygulanıyor.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, söz konusu sert önlemleri geçtiğimiz sene içinde kamuoyunda iyi tanınan kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda pedofili vakasının görülmesinin ardından önermişti.



Yasaya göre, mahkumlara, mahkemenin psikoterapik tedavinin sonuç vermeyeceğine karar vermesi halinde, zorunlu olarak ilaç verilecek ve mahkumlar cinsel dürtüleri azaltıldıktan sonra serbest bırakılacak.



Polonya'da yürürlüğe giren bu yasanın Avrupa'daki diğer hükümetlerin de bu konudaki tutumunu etkileyebileceği belirtiliyor.





Türkiye'de de tartışıldı



Türkiye’de de Siirt’teki tecavüz olayının ardından, AK Partili kadın milletvekilleri, pedofilleri kimyasal yollarla hadım etmeyi teklif etmişti.



Ak Parti’nin iki kadın milletvekili Aşkın Asan ile Alev Dedegil tarafından hazırlanan raporda, pedofili hastalarının kimyasal yollardan hadım edilmesi, malvarlığının yüzde 20’sine el konulması gibi yaptırımlar önerildi.



Asan ve Dedegil, "Çocuklara Yönelik Cinsel Suçlar İle Etkin Mücadele" isimli raporu, TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu’na sunmuştu.







