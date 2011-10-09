-Polonya'da genel seçimler VARŞOVA (A.A) - 09.10.2011 - Polonya'da genel seçimler yapılıyor. AB Dönem Başkanlığını yürüten Polonya'da yaklaşık 25 bin seçim bürosunda oy kullanma işlemi TSİ 08.00'de başladı. Polonyalılar parlamentonun 460 ve Senatonun 100 üyesini belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde Başbakan Donald Tusk'un (54) partisi Yurttaş Platformu ile Jaroslaw Kaçinski'nin (62) Hukuk ve Adalet Partisi favori gösteriliyor. Son kamuoyu yoklamaları Tusk'un partisinin yüzde 35,5, Kaçinski'nin partisinin ise yüzde 29,1 oy alabileceğini ortaya koydu. Kilise aleyhtarı yeni bir sol parti olan Palikot Hareketi'nin ise sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının sandıkların kapandığı TSİ 22.00'den sonra devlet televizyonu TVP ve özel TVN televizyonundan açıklanması bekleniyor. İktidardaki liberal Tusk, seçimleri ikinci defa kazanarak bir ilke imza atmak istiyor. Tusk, serbest piyasa ve Avrupa Birliği'ni destekleyen politikalarını savunuyor. Rusya'nın Smolensk kenti yakınlarında nisanda meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Leh Kaçinski'nin ikizi Jaroslaw Kaçinski ise, Avrupa Birliği karşıtlığıyla biliniyor.