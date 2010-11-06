-POLONYA'DA DÜNYANIN EN YÜKSEK İSA HEYKELİ DİKİLDİ SWİEBODZİN (A.A) - 06.11.2010 - Polonya'nın batı kesimindeki Swiebodzin kentinde, 36 metre uzunluğunda dünyanın en yüksek İsa heykeli dikildi. Bölgedeki AFP muhabiri, işçilerin, Rio de Janeiro'daki 33 metrelik İsa heykelinden daha yüksek olan İsa heykelinin yapımını bugün tamamladıklarını belirtti. Dev bir vinç yardımıyla kolları ve başının da yerine konmasıyla tamamlanan beyaz renkli heykel, 16 metrelik bir tepe üzerinde yer alıyor. Ülke içinde ve dışında toplanan özel bağışlarla yapılan bu heykelin toplam ağırlığının 440 ton olarak tahmin edildiği bildirildi.