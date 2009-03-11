Polonya'da çocuk pornocularına darbe

Polonya'da polis, çocuk pornosuyla ilgili olarak düzenlediği baskında 56 kişiyi gözaltına aldı.



Polis açıklamasında, dün ülke çapında yapılan baskınlarda çok sayıda bilgisayar, binlerce CD ve DVD, taşınabilir bellek, hafıza kartları ve iki dijital kamera ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada, gözaltına alınanlardan bazılarının görgü tanığı olarak sorgulanacakları, diğerleri hakkında da suçlamada bulunulacağı belirtildi. Bu kişiler, suçlu bulundukları takdirde 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.



Polonya'da geçen ay da çocuk pornosuyla ilgili yapılan baskınlarda 78 kişi gözaltına alınmıştı.

