Polonya’da basın özgürlüğü için parlamentoyu kuşattılar

Polonya’da parlamentoda görev yapan gazetecilerin, görüntü almasını yasaklayan yasa tasarısına karşı meclisin içinde ve dışında eylemler düzenlendi.

DUVAR'da yer alan habere göre, başkent Varşova’da basın özgürlüğü talebiyle sokağa çıkan binlece kişi parlamentonun çıkış kapılarını kapattı. Avrupa Birliği yanlısı Hristiyan demokrat muhalefet partisi Sivil Platform’un (PO) kürsü işgali ve oturma eylemi yaptıkları parlamentoda bulunan yüzlerce iktidar partisi milletvekili mecliste kapalı kaldı.

İktidardaki popülist sağcı Hukuk ve Adalet Partisi, (PiS) parlamento içindeki gazetecilerin sadece bazılarının girebilmesini, medyanın kalitesini arttıracağını öne sürüyor.