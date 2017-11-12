Polonya'da bağımsızlık gününde aşırı sağcılardan gövde gösterisi

Polonya’nın başkenti Varşova’da yaklaşık 60 bin radikal milliyetçi ‘gövde gösterisi’ niteliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Ülkenin bağımsızlık gününde yapılan eylem, resmi törenleri ve diğer etkinlikleri gölgede bırakan bir kitleselliğe ulaşırken yürüyüşten ırkçı, mülteci düşmanı mesajlar yükseldi.

Yürüyüşte taşınan pankartlardan birinde “Kardeş ulusların beyaz Avrupası” yazıldığı görüldü. Devlet televizyonu TVP’ye konuşan bir yürüyüşçü “Yahudiliği iktidardan düşürmek” için eyleme katıldığını söyledi.

“Tanrıyı istiyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl gerçekleştirdiği Varşova ziyareti sırasında atıf yaptığı, eski bir Polonya dini şarkısı olan “Tanrıyı istiyoruz” sloganı altında gerçekleştirilen yürüyüşte konuşmacılar “Liberallere karşı Hıristiyan değerlerinin savunulması” gerektiğini dile getirdi.

Mitingde kırmızı-beyaz Polonya bayrakları taşınırken 1930’larda faşistlerin kullandığı falanj bayrağı taşıyanlar da oldu.

Son dönemin en kalabalık yürüyüşü

Polis, yürüyüşe 60 bin kişinin katıldığının tahmin edildiğini söyledi. Yürüyüş, son dönemde Avrupa’da yapılan en kalabalık aşırı sağ yürüyüşü oldu. Eyleme Avrupa’nın başka ülkelerinden aşırı sağcı liderler de katıldı. Bunlar arasında İngiltere’den Tommy Robinson ve İtalya’dan Roberto Fiore vardı.

İktidardaki muhafazakâr Hak ve Adalet Partisi, mitingde yer almasa da devlet televizyonunun spikeri eylemi “Vatanseverlerin büyük yürüyüşü” olarak tanımladı.

Ülkede antifaşist gruplar da yürüyüşe karşı protesto gösterileri düzenledi.