-POLONYA'DA 8 KİŞİ SOĞUKTAN ÖLDÜ BERLİN (A.A) - 01.12.2010 - Avrupa'da aniden bastıran soğuklar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Avrupa'nın birçok bölgesinde uzun yıllardan sonra en soğuk Aralık başı yaşanırken, Polonya'da sadece dün gece 8 kişinin soğuktan öldüğü bildirildi. Polonya'nın özellikle doğusunda dün gece ısının eksi 26 dereceye kadar düştüğü ifade edildi. Polonya'ya komşu olan Almanya'nın da özelikle doğu bölgelerinin aşırı soğuklardan etkilendiği, karayolu trafiğinin ve tren seferlerinin bir çok yerde aksadığı belirtildi. Başkent Berlin'de hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşerken, Saksonya eyaletinde de ısının eksi 17 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Almanya'da çoğu yerde ve Frankfurt havaalanında bugün kar yağışının fazla olmadığı, ancak şiddetli rüzgarın etkili olduğu, dünkü aksamalar nedeniyle bugün yaklaşık 60 seferin yapılamadığı bildirildi.