Polonya'da 8 bin tabanca ele geçirildi

Polonya'da, yasadışı yollardan Asya'ya gönderilmek istenen 8 bin tabanca ele geçirildiği bildirildi.



Polonya gümrüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen İspanyol yapımı yarı otomatik 6.35 milimetre çapındaki tabancaların piyasa değerinin 500 bin dolar olduğu belirtildi.



Açıklamada, bu tabancaları yasadışı yollardan Asya'ya nakletmeye çalışan ve yalnızca Avrupa Birliği içinde silah ticareti yapma izni bulunduğu belirtilen Polonyalı bir işadamının gözaltına alındığı kaydedildi.



Savaş silahları olduğu ifade edilen silahların, taşıma belgesinde sportif amaçlı silahlar olarak tanımlandığı ifade edildi.



Gümrük yetkilileri, tabancaların hangi ülkeye gönderilmek istendiği konusunda bilgi vermediler.

