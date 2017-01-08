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Polonya’da 10 kişi donarak öldü

Polonya’da hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 derece seviyesinde seyrediyor

08 Ocak 2017 03:43

Polonya'da son 2 gün içerisinde 10 kişi donarak öldü. Polonya'nın komşusu Almanya'da da kışın en soğuk günü yaşandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, hava sıcaklıklarının perşembe gününden bu yana —20 derecede seyrettiği Polonya’da yetkililer, son iki gün içinde 10 kişinin soğuklar yüzünden donarak öldüğünü açıkladı. Polonya Ulusal Güvenlik Merkezi sözcüsü Bozena Wysocka, 1 Kasım'dan bu yana ülkede 53 kişinin aşırı soğuklar yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı. Meterologlar soğuk hava dalgasının hafta sonunda da etkisini sürdüreceğine dikkat çekti.
 

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