Polonya Ulusal Seçim Komisyonu duyurdu; Polonya'da dümende 5 yıl daha popülist Duda olacak

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Polonya'da seçim kurulu, mevcut Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını duyurdu.

Seçim kurulu son sandıkların sayılırken Duda'nın oyların yüzde 51.2'sini aldığını ve matematiksel olarak yüzde 50'nin altına düşme ihtimali kalmadığını duyurdu.

Duda'nın liberal rakibi ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskovski, yüzde 48.8'de kaldı.

Polonya Ulusal Seçim Komisyonu, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu. Trzaskovski'nin açılan son sandıklarda farkı eritmesi durumunda muhalefetin sonuçlara itiraz etmesi bekleniyor.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri, ''Polonya'nın geleceği için savaş'' olarak nitelendiriliyordu. Duda, ofiste kalması durumunda iktidardaki popülist partiye destek vereceğine söz verirken, Trzaskovski, ''Başka bir Polonya'nın yaratacaklarını'' söylüyordu.

Duda, seçim kampanyası döneminde sık sık ''aile değerleri'' vurgusunda bulunarak homofobik söylemler kullanmıştı.

Polonya'da iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi, sıklıkla hukukun üstünlüğünü yok etmekle eleştiriliyordu. Duda'nın tekrar seçilmesinin Varşova ile Avrupa Birliği arasındaki ipleri iyice gerebileceği düşünülüyor.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, seçmenlerin 1989'dan bu yana yüzde 68.1 ile en çok katılım gösterdiği seçim oldu.

Duda, Haziran'daki seçimlerin ik turundan 4 gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmiş ve ''kazanacağından emin olduğunu'' söylemişti.