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Dünya

POLONYA, TÜRKİYE'NİN AB MÜZAKERELERİNİ İLERLETMEYE KARARLI BRÜKSEL (A.A)

31 Mayıs 2011 22:04

-POLONYA, TÜRKİYE'NİN AB MÜZAKERELERİNİ İLERLETMEYE KARARLI BRÜKSEL (A.A) - 31.05.2011 - AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Macaristan'dan devralacak olan Polonya, Türkiye'nin katılım müzakerelerini ilerletmek istediğini bildirdi. Polonya hükümetinin onayladığı dönem başkanlığı programında, "Türkiye'nin katılım müzakerelerin devamını desteklemek için her fırsatı kullanacağız" denildi. Dönem başkanlığı programında, Polonya'nın AB'nin genişleme sürecinde ileriye doğru önemli bir adım atmak istediği vurgulanarak bu kapsamda 2011'in ikinci yarısında Türkiye'nin katılım müzakerelerinin sürdürülmesine ilaveten Hırvatistan'ın üyelik müzakerelerinin tamamlanarak katılım anlaşmasının imzalanmasının, İzlanda'yla katılım müzakerelerinde kayda değer ilerleme sağlanmasının ve Batı balkan ülkelerinin AB üyelik özlemlerinin desteklenmesinin hedeflendiği anlatıldı.

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