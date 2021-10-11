T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polonya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek

11 Ekim 2021 16:08

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

polonyatürkiyeseyahatkısıtlamacovid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24