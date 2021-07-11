Polonya, Türkiye'den dönenlere karantina şartını kalırdı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den dönen Polonya vatandaşlarına karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ''Bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil.'' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı.

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.