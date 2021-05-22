Polonya Savunma Bakanı, Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını açıkladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıkladı.

Satın almaya ilişkin sözleşme Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın önümüzdeki Pazartesi günü başlayacağı Türkiye ziyaretinde imzalanacak.

Polonya Radyosu 24'e konuk olan Polonya Savunma Bakanı, "Polonya, 24 adet SİHA satın alımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereleri tamamladı" diyerek söz konusu hava araçlarının test edilmiş, etkili ve muhtemel saldırganı caydırıcı olduğunu ifade etti.

Bakan Mariusz Blaszczak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafı paylaşarak, "İyi haberler çok yakında, beklemede kalın" notunu düşmüştü. Söz konusu satış işlemiyle birlikte Polonya, Bayraktar TB2 SİHA'larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak