Polonya Savunma Bakanı: Belarus, sınırdaki sığınmacı krizinde taktik değiştirdi

Polonya, Belarus'un daha küçük gruplarda sığınmacıları Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında çeşitli noktalara yönlendirerek taktik değiştirdiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Belarus-Polonya arasında sınır krizinde hafifleme olduğuna ilişkin işaretler olsa da Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sürecin bir süre daha devam edebileceğini tahmin etti.

Blaszczak, "Şimdi göçmenler ve Belarus tarafından yeni bir method ele alınıyor. Birden fazla noktada daha küçük gruplar sınırı geçmeye çalışıyor" dedi. Blaszczak, "Bu girişimlerin Belarus tarafından yönlendirildiğine şüphe yok" dedi.

Polonyalı sınır muhafızları, birkaç kişiden oluşan birden fazla geçiş girişimine engel olduklarını söyledi.

Birkaç haftadır çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacı, Avrupa Birliği topraklarına girme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında bekliyor. Batı ülkeleri, Belarus'u AB'nin istikrarını bozmak için sınıra sığınmacı taşımakla suçluyor. Minsk bu iddiaları reddediyor