Polonya, Maliye Bakanlığı'nı kaldırıyor

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, görev süresi dolan Maliye Bakanı Dawid Jackiewicz'in görevinden alındığını duyurdu. Maliye Bakanlığının yıl sonuna kadar kaldıracağını belirten Szydlo, iki hafta içinde Polonya Meclisinde bu kararın gündeme geleceğini vurguladı.



Polonya resmi haber ajansı PAP'a göre, Szydlo, “Maliye Bakanlığının bazı görevlerini diğer bakanlıklar yerine yetirecek. Hükümet daha önceden Maliye Bakanlığını kapatmak niyetindeydi. Bu nedenle Jackiewicz'i istifaya gönderdim.” ifadesini kullandı.



Jackiewicz, 2015 yılında Maliye Bakanı olarak atanmıştı.