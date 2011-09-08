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Spor

Polonya maçında Türkiye'yi yakan hakem turnuvadan ihraç edildi

Litvanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası, ortaya çıkan iki büyük skandalla sallandı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa Şampiyonası'ndaki her maç öncesi hakemleri etkilemek için 'telefon yağmuruna tuttuğu 'ortaya çıkan Yunanistan Federasyonu 15 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Karadağ’ın kazanması için hakem arkadaşını arayıp ricada(!) bulunan Karadağlı hakem Sutulovic turnuvadan ihraç edildi.




Habertürk'ün haberine göre Litvanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası, ortaya çıkan iki büyük skandalla sallandı... Şampiyonanın ilk turunda Alytus’taki C Grubu’nda mücadele veren ve grubu 4 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak 2. tura yükselen Yunanistan’ın, hemen her maç öncesi, oynayacağı karşılaşmalara atanan hakemleri öğrenip telefonla arayarak ‘ayar çekmeye’ çalıştığı  belirtildi.


Yunan Federasyonu’nun ismi açıklanmayan bir yetkilisinin, hakemler belirlenir belirlenmez ‘işbaşına!’ koyulduğu, olayın, bu şahsın bazı hakemleri ev telefonlarından bile araması sonrası yapılan ihbar üzerine ortaya çıktığı ifade edildi. Durumdan haberdar olan FIBA Avrupa Yönetimi, Yunan Federasyonu’na ‘manipülasyon girişimi’ yaptığı gerekçesiyle 15 bin Euro para cezası verdi.



Kankalar yakalandı!


Şampiyonada 2. bomba ise, A Grubu’nda Milli Takımımız’ın da karşılaşmaları yöneten ve hatta Polonya ile oynadığımız maçta Millilerimizi çaldıkları taraflı düdüklerle ‘doğrayan’ üçlüden biri olan Karadağlı Zoran Sutulovic’le patladı. Sutulovic’in, ilk tur C Grubu’nda 1 galibiyet, 4 yenilgiyle sonuncu olarak elenen Karadağ’ın kötü gidişi sırasında ülkesine ‘takviye’ adına girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Karadağ’ın oynadığı bir maç öncesi yine Balkan kökenli olduğu öğrenilen bir hakem arkadaşını arayarak, “Aman kardeş, bu maç bizim için önemli, bizi biraz kolla” dediği iddia edilen Sutulovic’in, telefonla konuştuğu hakemle birlikte 2. tur öncesinde turnuvadan ihraç edildiği belirtildi.

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