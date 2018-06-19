Polonya kendi ayağına sıktı; Senagal turnuvaya galibiyetle başladı

Dünya Kupası 2018 H Grubu'nda Polonya ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal Milli Takımı sahadan 2-1 üstün ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında orta bir oyun sergilenirken Afrika ekibi 37. dakikada öne geçti. Polonyalı futbolcu Thiago Cionek topu kendi ağlarına gönderdi ve Senegal 1-0 öne geçen taraf oldu. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da Senegal'in etkili oyunu sürdü. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde M'Baye Niang takımını 2-0 öne geçirdi.

Niang Polonya defansına baskı yaptı hatalı geri pas Niang'ın önünde kaldı. Torino forması giyen futbolcu golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Polonya kendi hatalarından kalesinde 2 gol gördü. 86. dakikada Polonya aradaki farkı 1'e indirdi. Duran topta gelen ortaya kafa vuran Grzegorz Krychowiak topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka bol olmayınca Senegal sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Senegal grupta liderlik koltuğunu Japonya ile paylaştı. Grupta günün ilk maçında Japonya, Kolombiya’yı 2-1 yenmişti.

Grubun ikinci maçlarında 24 Haziran’da Senegal saat 15.00’te Japonya ile Polonya ise 21.00’de Kolombiya ile bir araya gelecek.