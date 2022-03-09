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Dünya

Polonya: Elimizdeki tüm MIG-29 jetleri, Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'nin hizmetine sunmaya hazırız

"Polonya Hükümeti, MIG-29 jetlerine sahip diğer NATO müttefiklerinden de aynı doğrultuda hareket etmelerini talep etmektedir"

09 Mart 2022 01:00

Polonya, kendi hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan kullanılmış tüm Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere Almanya'da bulunan Rammstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Varşova yönetimi ayrıca, benzer uçaklara sahip diğer NATO üyelerini de aynı adımı atmaya çağırdı.

Euronews'in haberine göre Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polonya makamları, devlet başkanı ve hükümet üyeleri arasındaki istişarelerin ardından, elindeki tüm MIG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein Hava Üssü'ne göndermeye ve bu uçakları, ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazırdır. Aynı zamanda Polonya, ABD'den buna karşılık gelen operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep etmektedir. Polonya, uçakların satın alma koşullarını derhal belirlemeye hazır. Polonya Hükümeti, MIG-29 jetlerine sahip diğer NATO müttefiklerinden de aynı doğrultuda hareket etmelerini talep etmektedir" denildi.

Mig-29'lar yerine Polonya'ya F-16 gönderilecek

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Washington, Mig-29'lara karşılık Polonya'ya F-16 savaş uçakları gönderecek.

Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya destek sağlamak isteyen NATO, Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmemek için Rusya'ya karşı yine Rus uçaklarıyla mücadele etme yolunu benimsiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 6 Mart'ta yaptığı Moldova ziyareti sırasında, Varşova'nın Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye karar vermesi halinde ülkesinin de Polonya'ya uçak göndermeyi düşündüğünü belirtmişti.

Polonya, Slovakya ve Bulgaristan'ın envanterinde Rus yapımı Mig-29 savaş uçakları bulunuyor.

Bu arada Varşova, ilk etapta Moskova'nın bu kararı bir savaş nedeni olarak kabul etmesinden çekindiği için elindeki MIG'leri Ukrayna'ya verme çağrısını reddetmişti.

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