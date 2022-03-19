Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya ile tüm ticareti durdurun

T24 Dış Haberler

Polonya Başbakanı Mateus Morawiecki, Avrupa Birliği'nin Rusya'yla ticareti tamamıyla durdurması için çağrı yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Morawiecki, şu ana kadar dört yaptırım paketi açıklayan AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulaması için çağrıda bulundu.

Morawiecki, AB'nin en yakın zamanda Rusya'ya havadan ve karadan ticaret blokajı uygulaması gerektiğini ifade etti.

Polonya lideri, "Rusya'yı ticaretten tamamen çıkarmak Moskova'yı bu acımasız savaşı durdurmanın daha iyi olacağı konusunda düşünmeye itebilir" dedi.

Avrupa Birliği, Rusya'nın birçok sektörüne ticaret yasağı getirdi. Ancak Rusya'yla 535 kilometre sınır paylaşan Polonya, daha da sert yaptırımlar için baskı yapıyor.