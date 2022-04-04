Polonya: Daha ağır yaptırımların önündeki ana engel Almanya

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya daha ağır yaptırımlar uygulanmasının önündeki ana engelin Almanya olduğunu; Macaristan'ın yaptırımları engellemediğini söyledi.

Morawiecki, Macaristan'ın otoriter lider Viktor Orban ve partisi Fidesz'in pazar günü yapılan seçimleri kazanmasının ardından açıklamada bulundu. Orban hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgaline yönelik "yeterince sert bir tavır göstermemekle" eleştiriliyordu.

Morawiecki, "Macaristan'a nasıl yaklaşırsak yaklaşalım Orban'ın 4. kez kazandığını görmeli ve demokratik seçimlere saygı duymalıyız. Yaptırımlar konusunda ana yol engeli Almanya, Macaristan yaptırım yanlısı" dedi.