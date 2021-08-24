Polonya da sınırına telden duvar örecek

Belarus ile AB üyesi bölge ülkeleri arasında yaşanan kaçak göçmen krizinde gerilim tırmanıyor. Litvanya'dan sonra Polonya da Belarus'tan kaçak göçmen akınını durdurmak için sınırına telden duvar örme kararı aldığını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak bugün yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini daha fazla asker görevlendirerek güçlendireceklerini ve Polonya'nın Belarus ile sınır hattı boyunca 2,5 metre yüksekliğinde telden duvar inşa edeceklerini söyledi. Polonya Hükümeti ayrıca iki haftadır sınır bölgesinde sıkışıp kalan düzensiz göçmenlere insani yardımda bulunulacağını açıkladı.

Bu arada Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya bugün yayımladıkları ortak açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu çoğunluğu Afgan ve Iraklı olan göçmenleri bilinçli bir şekilde sınırlarına göndermek, bu yolla da AB'nin uyguladığı yaptırımların intikamını almaya çalışmakla suçladı.

"Tüm AB'ye bir hibrit saldırı”



Dört ülke ortak açıklamalarında Birleşmiş Milletler'e (BM) de bir çağrıda bulundu. Çağrıda, "Göçmenleri komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için kullanmak uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” ifadelerine yer verilirken, bunun aynı zamanda "tüm AB'ye bir hibrit saldırı” olduğu vurgulandı, BM'nin gelişmeleri incelemek durumunda olduğu belirtildi.

Polonya Hükümeti geçen hafta yaptığı açıklamada sadece Ağustos ayında Belarus'tan 2 bin 100 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yapmaya çalıştığını, giriş yapan 800 kişinin merkezlere yerleştirildiğini duyurmuş, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi için de 900 askerin sınır bölgesine gönderildiğini açıklamıştı. Litvanya ve Letonya da benzer önlemler alarak Belarus'a sert tepki göstermişti.

AB'nin yaptırımlarla üzerindeki baskıyı arttırdığı otokrat lider Lukaşenko, Mayıs ayı sonunda artık ülkesinin göçmenlerin AB topraklarına geçişlerini engellemeyeceğini duyurmuştu.