Polonya'da "kürtaj yasağını ihlal" endişesiyle müdahalenin geciktiği hamile kadın hayatını kaybetti; kadınlar sokağa çıktı

Polonya’da hamile bir kadının ölümü üzerine ülkedeki katı kürtaj yasaklarına karşı düzenlenen protestolar sonrası hükümet, doktorların belli durumlarda kürtaj işlemi gerçekleştirebileceğini hatırlattı.

BBC’de yer alan habere göre, Polonya’da 22 haftalık hamile bir kadın, yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, kadının hayatını kurtaracak tedavisinin gecikme nedeninin doktorların kürtaj yasağını ihlal etmekten endişe etmesi olduğunu söyledi. Ailenin açtığı dava üzerine doktorlar görevler alındı.

Polonya’da kadınlar, hamile kadının ölümünün ardından kürtaj yasaklarına karşı protestolar düzenledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı, pazar günü yapılan açıklamada kürtajın yasal olduğu durumların olduğunu belirtti. Buna göre, annenin hayatı risk altındaysa doktorların kürtaj kararı almaktan çekinmemesi gerektiği belirtildi.

Polonya’da geçen yıl, kürtajı neredeyse tüm durumlarda yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kürtaja ancak tecavüz, ensest vakaları ve annenin yaşamının tehlikede olmasıyla mümkün oluyor.

Polonya’da her yıl 200 bin kadının yasa dışı yollarla ya da yurt dışında kürtaj yaptırdığı biliniyor.