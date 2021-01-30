Polonya'da kürtaj yasağına karşı protestolar devam ediyor

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Polonya'da hükûmetin kürtaj yasağını yürürlüğe sokmasıyla başlayan protestolar başkent Varşova ve çeşitli şehirlerde üçüncü gecesinde de devam etti.

Protestocular soğuk havaya rağmen Polonya, gökkuşağı ve protestoların arkasındaki ana grup olan "Kadınların Grevi" tarafından kullanılan kırmızı yıldırım bayrakları taşıyarak sokaklarda yürüdü.

Kürtaj yasasını protesto eden protestocular "Benim vücudum benim kararım", "Devrimin rahmi vardır" ve "Elinizde kan var" yazılı pankartlar açtı.

Bazı protestocular boyunlarına Arjantin'deki kürtaj karşıtı eylemlerin sembolü olan yeşil eşarpları taktı. Arjantin'de kürtaj geçen ay yasallaştı.

Bazı protestocular, kararı veren anayasa mahkemesinin binasının arazisine girdiği için gözaltına alındı.

Polonya'da yeni yasayla birlikte kürtaja sadece tecavüz ve ensest ilişki ya da hamileliğin annenin hayatını riske soktuğu durumlarda izin veriliyor.